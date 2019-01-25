Шахтар збільшив свою пропозицію за Тете майже вдвічі

Шахтар серйозно налаштований поборотись за бразильського форварда Греміо Тете.

"Гірники" не збираються опускати руки в полюванні на 18-річного таланта Тете, незважаючи на відмову Греміо продавати свого форварда за 12 млн євро, повідомляє Globoesporte.

Маркос Антоніо приєднається до Шахтаря вже в січні

Представники Шахтаря хочуть повторити спробу, запропонувавши бразильському клубу 18 млн євро.

Варто відзначити, що клаусула гравця складає 100 млн євро і саме на неї опирається керівництво Греміо.

Донецький клуб може переконати бразильський гранд пристати на пропозицію в 18 млн, оскільки клубу належить лише 60% прав на гравця. Інші 40% – розділені між самим форвардом і його агентом, яким "гірники" запропонують окремі мотиваційні бонуси.

Чинний контракт Тете з Греміо розрахований до літа 2021 року.

Синдром Сікана: 10 юних футболістів, яких переманили зі Львова у Шахтар або Динамо