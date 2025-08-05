Головний тренер Шахтаря Арда Туран не зможе розраховувати на одного із лідерів команди перед матчем з Панатінаїкосом у кваліфікації ЛЄ

Шахтар вилетіли до Греції, де зіграє проти Панатінаїкоса у матчі третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи. Перед зустріччю "гірники" залишися без одного з ключових гравців.

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Як повідомляє Tribuna, вінгер Шахтаря Кевін не вирушив з командою в Афіни. Річ у тому, що у 22-річного бразильця пошкодження і він наразі відновлюється. Про ступінь травми наразі інформації не має.

Кевін у поточному сезоні зіграв у трьох матчах за Шахтар, забив чотири голи та віддав два асисти.

До слова, Шахтаря та Панатінаїкос зіграють у четвер, 7 серпня. Початок матчу о 21:00 за київським часом.

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