Шахтар зробив ще один запит щодо вінгера Палмейраса Кевіна, повідомляє Palestra News.

Шахтар зазнав повторного фіаско у спробі підписати заміну Мудрику – солідна пропозиція не вразила бразильців

"Гірники" вже запропонували 15 млн євро, однак цього недостатньо, аби переконати бразильський клуб. Палмейрас має намір дати Кевіну шанс дебютувати в першій команді. Бразилець може зіграти на обох флангах атаки, але переважно діє зліва.

Нагадаємо, Кевін перебуває у системі Палмейраса з січня 2020 року. Виступає у команді U-20, хоча вже встиг дебютувати за основу (1 гол у 2 матчах). Його контракт з клубом із Сан-Паулу чинний до 30 червня 2026 року.

Корінтіанська демократія: як легендарний клуб із Сан-Паулу прискорив падіння хунти