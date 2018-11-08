Шахтар зазнав найбільшої поразки за часів Фонсеки

Матч проти Манчестер Сіті Паулу Фонсека може віднести до антидосягнень в кріслі головного тренера Шахтаря.
У матчі 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів Манчестер Сіті відвантажив Шахтарю 6 м'ячів без відповіді.
Такий розгром став найбільшою поразкою Фонсеки біля керма донецького Шахтаря.
Шахтар поступається лише одній команді за пропущеними м'ячами у Лізі чемпіонів
До цього Паулу програвав лише двічі з рахунком 0:3 від того ж таки Манчестер Сіті та від Наполі у минулому сезоні ЛЧ.
Нагадаємо, Шахтар знаходиться на останній сходинці турнірної таблиці у своїй групі ЛЧ, маючи в активі всього 2 очки. Але при цьому донецький клуб ще зберігає математичні шанси на вихід у плей-офф турніру.
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