Шахтар заявив Тете на УПЛ

Донецький Шахтар дозаявив свого новачка Тете на решту сезону 2018/19 в УПЛ.

УПЛ на своєму офіційному сайті опублікувала оновлену заявку Шахтаря. "Гірники" заявили бразильського хавбека Тете.

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Новачок донеччан виступатиме під 14-м номером. Вінгер перейшов до Шахтаря кілька днів тому з Греміо за 15 млн євро. Клаусула футболіста складає 150 млн євро.

Шахтар після 20 турів лідирує в турнірній таблиці УПЛ, набравши 51 очко. Перший етап чемпіонату підопічні Паулу Фонсеки точно завершать на 1 позиції.

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