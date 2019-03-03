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Шахтар заявив Тете на УПЛ

16:41 153 Читать на русском
Шахтар заявив Тете на УПЛ
Тете / ФК Шахтар

Донецький Шахтар дозаявив свого новачка Тете на решту сезону 2018/19 в УПЛ.

УПЛ на своєму офіційному сайті опублікувала оновлену заявку Шахтаря. "Гірники" заявили бразильського хавбека Тете.

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Новачок донеччан виступатиме під 14-м номером. Вінгер перейшов до Шахтаря кілька днів тому з Греміо за 15 млн євро. Клаусула футболіста складає 150 млн євро.

Шахтар після 20 турів лідирує в турнірній таблиці УПЛ, набравши 51 очко. Перший етап чемпіонату підопічні Паулу Фонсеки точно завершать на 1 позиції.

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Теги
УПЛ Тете Тете Шахтар Шахтар
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