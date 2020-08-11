Шахтар заявив НСК Олімпійський домашнім стадіоном на сезон 2020/21, – ЗМІ

Донецький Шахтар прийматиме своїх суперників в УПЛ у прийдешньому сезоні на головному стадіоні країни.

"Гірники" вже заявили НСК Олімпійський домашнім стадіоном в УПЛ, повідомляє Dynamo.kiev.ua з посиланням на власні джерела.

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Відповідний контракт між Шахтарем і НСК має бути підписаний найближчими днями.

Нагадаємо, НСК Олімпійський у попередніх сезонах був домашнім стадіоном Динамо. Київський клуб орендував його.

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