Шахтар заявив Адаменка на весняну частину УПЛ – футболіст не грав у офіційних матчах з 2016 року

Україна — 20:11 2015
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Смалійчук оголосив про відхід з посади віце-президента Карпат через скандальне відео
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Карпати підписали Ярослава Деду – він забивав топ-клубам у Юнацькій лізі УЄФАУкраїна — 19:12 964
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Реал – Барселона: каталонці стоять на порозі дивовижного подвигу, або Як перевершити Мадрид вперше за 87 роківІспанія — 18:17 1541
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