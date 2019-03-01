Шахтар заявив Адаменка на весняну частину УПЛ – футболіст не грав у офіційних матчах з 2016 року

Шахтар включив Микиту Адаменка у заявку на другу частину сезону.

23-річний півзахисник Микита Адаменко потрапив у заявку Шахтаря на весняну частину сезону УПЛ, повідомляє офіційний сайт організації. Хавбек отримав 59 номер.

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До слова, Адаменко виступає на позиції вінгера, а останній офіційний матч 23-річний футболіст зіграв у листопаді 2016-го року за Шахтар U-21 проти Дніпра.

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До слова, у зимове трансферне вікно "гірники" вже підписали Тете, Манора Соломона, Валерія Бондаренка та Маркоса Антоніо.