"Шахтар завжди буде фаворитом сезону. Я знав це і перед початком сезону. Звичайно, Динамо – дуже сильна команда, але і СК Дніпро-1 зараз дуже добре грає, і Зоря.

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Зараз ще нічого не зрозуміло – це тільки старт чемпіонату і ми зіграли лише по 3 гри. Почекайте. Я знав, куди йду. Шахтар – це команда, яка завжди ставить перед собою найвищі цілі. Кінець сезону все покаже – хто був, хто є і хто буде", – сказав Петряк в інтерв'ю виданню Tribuna.

Нагадаємо, донеччани у трьох турах набрали 7 очок та переслідують Зорю, яка наразі йде без втрат. Динамо зіграло лише два матчі, але обидва програло і залишається на дні турнірної таблиці УПЛ.

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