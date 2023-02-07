"Гірники" майже завершили перехід Дмитра Різника з Ворскли, стверджує ведучий ТаТоТаке Михайло Співаковський.

Зоря близька до підписання форварда Шахтаря, – джерело

Воротар полтавців вже пройшов медогляд для Шахтаря, тому перехід слід очікувати "сьогодні-завтра". Фінансові деталі угоди не уточнюються. Раніше ходили чутки про суму в 3 млн євро за Різника. Трансфер 24-річного кіпера дасть змогу Шахтарю відпустити Анатолія Трубіна, який нібито відмовляється продовжувати контракт і цікавить деякі клуби з Європи. Щоправда, трансферне вікно для топ-чемпіонатів відкриється лише влітку.

Зауважимо, що Різник провів за Ворсклу 17 матчів в нинішньому сезоні, пропустив 24 голи, а в 4 іграх зберіг ворота "сухими". Також в активі воротаря є 2 поєдинки за збірну України.

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