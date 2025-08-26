Журналіст Фабіо Сормані повідомив, що бразильський Сантос прийняв пропозицію Шахтаря щодо Луки Мейреллеса у розмірі 12 мільйонів євро.

Шахтар підпише чергового бразильця – Романо розкрив подробиці трансферу

Зазначається, що бразильському клубу в такому випадку дістанеться 70% від цієї суми, тобто 8,4 мільйона. Сантос хоче залишити собі відсоток від майбутнього продажу, а Шахтар пропонує відсоток від прибутку (до вартості гравця – прим.).

До слова, Мейреллес за основну команду Сантоса почав виступати лише з січня цього року. Статистика не вражає – лише 1 асист у 17 матчах. Куди яскравіше він себе проявив за команду U-20 – 14 голів та 1 результативна передача в 25 матчах.

"Жажа вчавив педаль у підлогу і втік від поліції": менти на "Жигулях", футболка Діого Рінкона, зустріч із Бредом Піттом