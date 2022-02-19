Шахтар завершив збори та вирушив до України
22:52 - Читать на русском
Делегація Шахтаря вже найближчим часом має повернутись в Україну після зимових зборів.
Шахтар сьогодні провів останню зустріч на зимових зборах та вже вирушив назад в Україну, повідомляє офіційний Instagram клубу.
Сейви Трубіна у відеоогляді матчу Шахтар – Рига
Після повернення "гірники" продовжать підготовку до відновлення УПЛ – на віце-чемпіона України очікує зустріч з Металістом 1925.
Додамо, що сьогоднішній спаринг Шахтаря завершився не надто вдало – підопічні Де Дзербі розписали мирову з Ригою.
Шахтар розписав нічию з Ригою в останньому спарингу на зборах – молодь Де Дзербі ледь не дотиснула
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