Делегація Шахтаря вже найближчим часом має повернутись в Україну після зимових зборів.

Шахтар сьогодні провів останню зустріч на зимових зборах та вже вирушив назад в Україну, повідомляє офіційний Instagram клубу.

Сейви Трубіна у відеоогляді матчу Шахтар – Рига

Після повернення "гірники" продовжать підготовку до відновлення УПЛ – на віце-чемпіона України очікує зустріч з Металістом 1925.

Додамо, що сьогоднішній спаринг Шахтаря завершився не надто вдало – підопічні Де Дзербі розписали мирову з Ригою.

Шахтар розписав нічию з Ригою в останньому спарингу на зборах – молодь Де Дзербі ледь не дотиснула