Частина футболістів Шахтаря повернулися з Туреччини до Києва клубним літаком. Деякі гравці вирушили на вихідні самостійно. Короткі канікули триватимуть до 6 лютого, інформує офіційний сайт "помаранчево-чорних".

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Саме у той день Шахтар вирушить на другий збір до турецького Белека. Нагадаємо, під час першого етапу підготовки команда Роберто Де Дзербі зіграла три матчі – 4:1 з Вольфсбергом, 0:0 з Маріуполем і 3:2 із Црвеною Звездою.

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