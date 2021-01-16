"Гірники" майже готові до подорожі у теплі краї.

Футболісти Шахтаря Андрій Пятов, Євген Гриценко, Додо, Сергій Кривцов, Давид Хочолава, Тарас Степаненко, Євген Коноплянка та Манор Соломон пройшли плановий медичний огляд в одній з київських клінік, повідомляє офіційний сайт "гірників".

Шахтар вийшов із відпустки – Каштру очікує на поповнення кадрових резервів

Це була остання група гравців – раніше таку ж процедуру частина футболістів донецького клубу пройшла 14 і 15 січня. Крім того, вся делегація "помаранчево-чорних" пройшла ПЛР-тестування на коронавірус.

Нагадаємо, вже завтра, 17 січня, Шахтар вирушить до Туреччини. На першому етапі зборів підопічні Луїша Каштру проведуть чотири спаринги: з Лехом, Лудогорцем, Марібором і братиславським Слованом.

Із Шахтаря – на вихід: Коноплянка і ще 4 гравці збірної України ризикують стати жертвами великої чистки