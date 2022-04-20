"Основна ідея – показувати світові, показувати Європі те, що сталося в Україні. Як ви помітили, у кожній грі ми робимо певний меседж про те, що відбувається в нашій країні: починаючи від дітей, які загинули в цій війні, і завершуючи іншими проявами. Усе спрямовано на те, щоб якнайшвидше зупинити війну. Це і є головною метою нашого турне.

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Ну і, звісно, хочемо зібрати гроші, щоб допомагати нашій армії, допомагати нашому народові. Ось такі дві основні ідеї. Вважаю, що в нас це добре виходить. От в останньому матчі з Фенербахче ми вийшли на поле у футболках із фотографією дівчинки Аліси, яка перебуває в бомбосховищі на маріупольській "Азовсталі", яка хоче повернутися додому та просить про те, щоб її врятували. Саме про це йдеться.

У нас ще буде зі Спецією матч 26 квітня в Італії й потім 1 травня гра з Хайдуком у Хорватії. Ось такі дві зустрічі, а далі розпочинаються національні збори. Тому ми передамо гравців уже тренеру збірної й спостерігатимемо за ними у футболках національної команди України", – цитує Палкіна офіційний сайт Шахтаря.

Нагадаємо, донеччани вже провели три товариські матчі – проти Олімпіакоса, Лехії та Фенербахче. Паралельно благодійні спаринги проводить і Динамо.

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