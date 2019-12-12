Шахтар завдяки участі в Лізі чемпіонів 2019/20 заробить фантастичну для України суму призових

Стала відома мінімальна сума, яку отримає донецький Шахтар за свої виступи у груповій стадії Ліги чемпіонів.

Чемпіон України отримає як мінімум 43,9 мільйонів євро за підсумками групового етапу. Якщо б команді вдалося вийти у плей-офф, то "гірники" заробили б ще щонайменше 10,4 млн євро, інформує Sportarena.

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Це сума виплат за вихід команди до групового етапу (15,25 млн євро), 12-й рейтинг команди серед усіх учасників турніру (23,26 млн євро) та результати у матчах групового турніру (5,4 млн євро).

Нагадаємо, донецький Шахтар завершив свої виступи у груповому турнірі поточної Ліги чемпіонів на третьому місці в групі С. Навесні команда Луїша Каштру виступатиме у Лізі Європи.

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