Шахтар зацікавлений у трансфері хавбека Гронінгена Доана, якій претендував на "Золотий м’яч" серед гравців до 21 року

Шахтар може підсилитись японським хавбеком Ріцу Доаном.

Японський півзахисник Гронінгена Ріцу Доан може перейти у донецький Шахтар, повідомляє англійське видання Goal.com. Також у послугах 20-річного хавбека зацікавлені ЦСКА, ПСВ та Аякс.

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Японський хавбек також виступає за національну збірну своєї країни, за яку вже провів 5 ігор. Крім того, на рахунку Доана 16 матчів за Гронінген цього сезону, хавбек забив 4 голи та віддав 2 гольові передачі.

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Слід зауважити, що Доан був серед десяти номінантів на звання найкращого гравця 2018 року віком до 21 року за версією France Football.