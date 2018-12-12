toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
ШАХТАР - ЛІОН ЛІГА ЧЕМПІОНІВ ДИНАМО - ЯБЛОНЕЦ

Шахтар зацікавлений у трансфері хавбека Гронінгена Доана, якій претендував на "Золотий м’яч" серед гравців до 21 року

20:28 726 Читать на русском
Шахтар зацікавлений у трансфері хавбека Гронінгена Доана, якій претендував на "Золотий м’яч" серед гравців до 21 року
Ріцу Доан / Соцмережі

Шахтар може підсилитись японським хавбеком Ріцу Доаном.

Японський півзахисник Гронінгена Ріцу Доан може перейти у донецький Шахтар, повідомляє англійське видання Goal.com. Також у послугах 20-річного хавбека зацікавлені ЦСКА, ПСВ та Аякс.

Стало відомо, за скільки Портімоненсе готовий продати Накадзіму, яким цікавиться Шахтар

Японський хавбек також виступає за національну збірну своєї країни, за яку вже провів 5 ігор. Крім того, на рахунку Доана 16 матчів за Гронінген цього сезону, хавбек забив 4 голи та віддав 2 гольові передачі.

Швед відповів на питання щодо вибору між Шахтарем та Динамо

Слід зауважити, що Доан був серед десяти номінантів на звання найкращого гравця 2018 року віком до 21 року за версією France Football.

Теги
Головне Шахтар Шахтар Гронінген Гронінген Трансфери Трансфери Шахтаря Трансфери чемпіонату України Ріцу Доан Ріцу Доан
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
21
год
:
12
хв
Динамо
19:55
Яблонец
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук