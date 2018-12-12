Шахтар зацікавлений у трансфері хавбека Гронінгена Доана, якій претендував на "Золотий м’яч" серед гравців до 21 року

Ліга чемпіонів — 22:30 228
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Шахтар – Ліон: Мораєс забиває, французи пробачають у матчі Ліги чемпіонів
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Ліга чемпіонів: Вікторія сенсаційно обіграла Рому і залишила ЦСКА без єврокубківЛіга чемпіонів — 21:49 551
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ЦСКА розгромив Реал на Сантьяго Бернабеу, але вилетів з єврокубківЛіга чемпіонів — 21:48 1432
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Шахтар – Ліон: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів 2018/19Ліга чемпіонів — 20:50 14609
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Федецький, Голодюк, Швед і ще 5 гравців, яким варто покинути КарпатиСергій Тищенко — 17:00 5353
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