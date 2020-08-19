Шахтар зацікавлений у трансфері бразильця, за яким стежать два колишні клуби Каштру

Півзахисник бразильського Васко да Гама Жунінью Алмейда потрапив на радари скаутів Шахтаря, стверджує Esporte News Mundo.

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У 19-річного хавбека влітку 2021-го закінчується контракт, тому наразі Васко намагається вмовити його підписати нову угоду. У цьому сезоні Жунінью зіграв 8 матчів, не відзначившись результативними діями.

Футболіста, який може зіграти як в опорній зоні, так і ближче до атаки, хочуть бачити у своєму складі кілька клубів із Європи. Окрім Шахтаря, це португальські Порту та Віторія Гімараєш (в обох працював нинішній наставник "гірників Луїш Каштру) та іспанський Вальядолід.

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