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ШАХТАР - БАЗЕЛЬ ЛІГА ЄВРОПИ ДИНАМО ТРАНСФЕРИ

Шахтар застрибнув у топ-15 клубного рейтингу УЄФА, обійшовши двох європейських грандів

10:15 - Читать на русском
Шахтар застрибнув у топ-15 клубного рейтингу УЄФА, обійшовши двох європейських грандів
Шахтар – Базель / ФК Шахтар

Результати чвертьфінальних матчів Ліги Європи, які відбулись 10 і 11 серпня, внесли зміни до клубного рейтингу УЄФА.

2’ Жуніор Мораєс
22’ Тайсон
75’ Алан Патрік
88’ Додо
 
Рікі ван Вольфсвінкель 90+2’
2’ Жуніор Мораєс
22’ Тайсон
75’ Алан Патрік
88’ Додо
90+2’ Рікі ван Вольфсвінкель

Після розгромної перемоги Шахтаря над Базелем (4:1) в 1/4 фіналу Ліги Європи донецькому клубу вдалось покращити свої позиції у престижному рейтингу. "Гірники", завдяки тріумфу у матчі проти швейцарців, додали до своєї скарбнички одразу 4 бали (3 пункти за перемогу + 1 бал як бонус за вихід у півфінал турніру).

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Як наслідок, підопічні Каштру, набравши 84 очки, зуміли випередити італійську Рому (80 очок) та англійський Челсі (83 очка). "Помаранчево-чорні" відтепер посідають в Європі 14-ту сходинку. До слова, київське Динамо йде на 26-й позиції.

Цікаво, що участь у півфіналі Ліги Європи, який також складатиметься з одного матчу, автоматично додасть "гірникам" ще 1 очко як мінімум.

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Інтер Інтер Ліга Європи Шахтар - Базель Шахтар Шахтар Челсі Челсі Рома Рома УЄФА
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