– Поразка в Тирасполі була закономірною чи просто не пощастило? Як завтра уникнути помилок, які були у першому матчі?

– Якщо проаналізувати всі матчі, то наша команда заслужила більше, ніж зараз має у таблиці. Думаю, що прикладом будуть ігри з Реалом на виїзді та вдома з Інтером, де ми, гадаю, мали брати більше очок, ніж нам вдалося. Завтра треба продемонструвати гарний атакувальний футбол, який втілиться у голи. Уникнути тих проблем, які були в Тирасполі. Зіграти в обороні надійно та використати моменти, які у нас будуть.

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– Проти яких суперників складніше грати: проти Реала та Інтера, або проти Шерифа, де точно потрібні результат та якість гри?

– Якщо ви помітили, то ми намагалися демонструвати футбол і проти Реала і проти Інтера. У Лізі чемпіонів немає слабких команд. Завтра буде дуже важливий матч для нас, і неважливо, хто проти нас вийде. Нам протистоятиме команда, яка гідно провела цю Лігу чемпіонів.

– Вже півроку команда працює із цим тренерським штабом. Як вам робота з Роберто Де Дзербі?

– Чудово, адже він приносить нові ідеї. Ми намагаємось їх виконувати на футбольному полі. Ментальність та емоції, які він дає на тренуваннях, на іграх, передаються нам. Це додає сил, коли твій тренер завжди у вогні, керує командою, бігає. Нам це допомагає.

– Зазвичай Де Дзербі приводить на прес-конференцію гравця, який точно вийде на матч. Кого ви хотіли б бачити своїм партнером на футбольному полі.

– Я вперше чую про таку традицію. Не можу знати завтрашній склад. Якщо я вийду, то мені буде зручно грати з будь-яким партнером. Це не є проблемою для нас, – сказав Бондар на прес-конференції.

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