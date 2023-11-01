"Товариський матч Тоттенхем – Шахтар, зіграний 6 серпня 2023 року в Лондоні на стадіоні Тоттенхем Хотспур, приніс дохід у 22 мільйони гривень (або 505 тисяч фунтів стерлінгів). Ці гроші будуть спрямовані фондом Shakhtar Social на реалізацію проєктів підтримки та допомоги українцям, постраждалим внаслідок повномасштабної війни з Росією.

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Також клуби домовилися реалізувати спільний проєкт вартістю 50 тисяч фунтів стерлінгів для допомоги українським біженцям, які зараз перебувають в Англії. ФК Шахтар висловлює подяку ФК Тоттенхем за організацію та проведення на найвищому рівні благодійного матчу, керівництву клубу й усім уболівальникам, які долучилися до збору коштів. Ваша підтримка і солідарність з Україною та українським народом у цей важкий час дуже важливі для нашої країни", – йдеться на офіційному сайті "гірників".

Нагадаємо, тоді Тоттенхем розбив Шахтар з рахунком 5:1, а Харрі Кейн оформив покер. Пізніше "шпори" продали головну зірку в Баварію за 100 млн євро, але це не заважає їм зараз несподівано очолювати АПЛ.

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