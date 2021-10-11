Шахтар заробив понад 2 млрд гривень за минулий сезон – "гірники" відзвітували про фінансовий рік
Донецький клуб опублікував річний звіт фінансової діяльності за сезон 2020/21.
Шахтар за минулий сезон з урахуванням ПДВ заробив 2 мільярди 284 мільйони гривень, повідомляє офіційний сайт "помаранчево-чорних".
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Цю загальну суму склали доходи від продажу і оренди гравців, від УЄФА і ФІФА та від комерційної діяльності.
Зокрема, дохід від продажу і оренди гравців склав 178 мільйонів гривень. УЄФА та ФІФА сплатили донецькій команді 1 мільярд 615 мільйонів гривень. Комерційна діяльність принесла Шахтарю 491 мільйонів гривень (від спонсорства та реклами – 462 мільйона, від реалізації телевізійних прав – 14 мільйонів, від продажу атрибутики – 8 мільйонів, від продажу квитків і абонементів – 5 мільйонів, корпоративні ложі – 2 мільйони).
У той же час "гірники" сплатили в державний бюджет України 496 мільйонів 996 тисяч гривень податків.
Видаткова стаття Шахтаря не вказується, тому невідомо, чи закінчив клуб сезон-2020/21 в прибутку.
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