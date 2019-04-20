"Шахтар заробив 350 млн євро завдяки мені", – Луческу похвалив себе за роботу в Україні

Колишній головний тренер Шахтаря Мірча Луческу розповів про свій вплив на трансфери клубу.

"Згадайте мій Шахтар. Я купував футболістів, яким було по 19-20 років, завжди інвестував в них. Ці інвестиції, через кілька років, дали свої плоди. Шахтар заробив понад 350 млн євро на продажу футболістів в великі клуби. Крім трофеїв, які я вигравав, це також була моя робота.

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Бешикташ, Галатасарай, Шахтар... Я добивався успіхів у всіх цих командах. Те ж відбувалося і після того, як я йшов. Ті, хто приходили на моє місце, вкладали великі гроші в гравців, але успіхів не досягали.

Я не боюся кризи, не боюся відсутності грошей. Я не люблю показуху, шоу, все дороге – це не для мене", – сказав Луческу в коментарі Fanatik.

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