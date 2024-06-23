Шахтар зробить хороший бізнес на гравцеві, про якого деякі фанати могли вже й забути.

Півзахисник "гірників" Деніл Кастільйо близький до переходу в Мітьюлланд, стверджує Tipsbladet. У найближчі дні гравець повинен прибути до Данії, пройти медогляд та підписати контракт. Шахтар отримає 30 млн крон (близько 4 млн євро).

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Самі донеччани рік тому заплатили за гравця ЛДУ Кіто всього 800 тисяч євро. Кастільйо став першим еквадорцем в історії Шахтаря, проте на полі майже не запам'ятався – крихти у 6 матчах, загалом всього 41 хвилин. Взимку 20-річного опорника віддали в оренду Партизану. Там Кастільйо заграв – 15 матчів, 2 голи та один асист. До слова, Партизан стане суперником Динамо у кваліфікації ЛЧ.

Мітьюлланд виграв минулий розіграш чемпіонату Данії і також зіграє у кваліфікації ЛЧ. Цей клуб спеціалізується на розвитку молодих гравців, серед яких був і Артем Довбик.

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