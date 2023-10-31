Шахтар у клубному Telegram-каналі оголосив претендентів на звання найкращого гравця команди у жовтні.

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На нагороду претендують голкіпер Дмитро Різник, захисник Ярослав Ракицький, півзахисник Георгій Судаков та нападник Данило Сікан.

Проголосувати за кандидатів можна за посиланням.

Нагадаємо, у жовтні Шахтар провів 4 матчі: розгромив ЛНЗ в УПЛ (3:0), пройшов Вікторію в 1/4 фіналу Кубку України (3:0), здолав Антверпен у Лізі чемпіонів (3:2) та поступився Барселоні (1:2) у цьому ж турнірі.

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