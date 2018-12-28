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Шахтар запустив благодійний аукціон – гроші спрямують на дитячий будинок

11:27 48 Читать на русском
Шахтар запустив благодійний аукціон – гроші спрямують на дитячий будинок
Шахтар

Учасники благодійного аукціону мають можливість позмагатися за 4 лоти.

Донецький Шахтар запустив аукціон, гроші з якого підуть на подарунки для дитячого будинку в Харкові, повідомляє офіційний сайт клубу.

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На торги виставлено чотири лоти: капітанська пов'язка Тайсона, футболка з написом "Pyatov 400" і автографом воротаря, м'яч з матчу Шахтар – Ліон з автографами гравців, а також бутси Марлоса.

Крім того, кожен переміг в аукціоні уболівальник отримає 1 квиток на матч Шахтар – Айнтрахт.

Аукціон триватиме до 18 січня 2019 року.

Ліга Європи1/16 фіналу

Шахтар - Айнтрахт Франкфурт: Четвер 14 лютого 2019

Шахтар
до матчу
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Айнтрахт Франкфурт
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