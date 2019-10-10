Шахтар запустить особистий бренд fashion-одягу

Донецький клуб виходить за рамки футболу та розвивається і в інших напрямках.

Шахтар розробляє власний бренд fashion-одягу "1936", повідомляє в офіційному instagram донецького клубу.

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"Робота над лінією одягу, в якій буде представлено й моделі-трансформери, ведеться спільно з українським дизайнером Віктором Анісімовим. Логотипом нового бренду стане оранжеве коло, що підкреслює зв’язок з айдентикою клубу.

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Першу лінію одягу та аксесуарів преміум-сегменту в стилі Sport Couture буде випущено в лімітованій кількості. Презентація бренду "1936" відбудеться до кінця жовтня", – вказано в заяві Шахтаря.

Після 10-ти турів УПЛ "гірники" лідирують у перегонах, набравши 30 очок.

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