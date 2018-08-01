Шахтар запровадить нововведення на ОСК Металіст

Донецький Шахтар вигадав декілька цікавинок, які розважатимуть шанувальників "кротів" на ОСК Металіст в новому сезоні.

Комерційний директор Шахтаря Дмитро Кириленко розповів, які цікавинки очікуватимуть шанувальників "гірників" на ОСК Металіст в новому сезоні.

"Як і в минулому році ми граємо матчі групового етапу Ліги Чемпіонів на стадіоні Металіст, сподіваємося, що і в цьому сезоні вдасться подарувати вболівальникам незабутні емоції. На кожному матчі буде діяти розважальна зона Shakhtar Fan Fest, яка включатиме як активності на стадіоні, так і поза ним.

Крім того, в програмі покращення сервісу ми плануємо найближчим часом представити нову версію програми з доповненим функціоналом, який зробить похід на футбол ще зручніше і приємніше.

Для уболівальників, які бажають відчути новий досвід походу на матч, ми спільно з нашим преміум-партнером – авіалініями SkyUp створили новий VIP-клуб – SkyUp Club на Східній трибуні стадіону. Його відвідувачі отримують можливість відчути себе на матчі, як на борту літака, адже весь сектор забрендований в авіа-тематиці, є окремий вхід і фуд-корт, кожне місце обладнане м'яким сидінням, а у власників абонементів в цей клуб воно іменне.

На кожному матчі будуть доступні дитячий майданчик і футбольні атракціони. Природно, потрібно враховувати погоду, бо проблематично забезпечити якісну реалізацію, наприклад, на зимових матчах в умовах сильного морозу", – цитує Кириленка Terrikon.

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