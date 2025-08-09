Польський клуб Вісла Краків підтримає український Шахтар на важливому поєдинку проти Панатінаїкоса в єврокубках. Прес-служба Шахтаря оприлюднила відео, де Матвієнко листується в Instagram з офіційною сторінкою Вісли Краків – клубу, на стадіоні якого "гірники" проводять свої домашні матчі в єврокубках.

Серед повідомлень у переписці було й нагадування про 31 липня, коли Шахтар вдома здолав Бешикташ і забезпечив собі вихід у наступний раунд єврокубкового турніру. "Зробимо це знову!" – йшлося у повідомленні.

Цікаво, що у 2005 році Вісла та Панатінаїкос зустрічалися у вирішальному раунді за вихід у групу Ліги чемпіонів: поляки перемогли в першому матчі з рахунком 3:1, але поступилися у відповідь в Греції 1:4. Тож для Вісли було б особливо приємно побачити, як український Шахтар потенційно відімстить за сусідів із Польщі.

Нагадаємо, перша гра між Шахтарем та Панатінаїкосом завершилась нічиєю 0:0. Матч-відповідь відбудеться 14 серпня.

