Шахтар запросив 12 юних львівських футболістів в Академію клубу

13 червня на Арені Львів відбувся другий дитячий турнір Talent Day, учасниками якого стали 96 дітей з різних міст України.

Shakhtar Talent Day став можливістю для юних спортсменів звернути на себе увагу наставників і скаутів Академії Шахтаря.

Перший Talent Day відбувся на початку червня у Харкові, а тепер настала черга львівських молодих хлопців продемонструвати свій талант.

Учасників турніру поділили на шість груп по 16 осіб і провели ряд коротких матчів на шести майданчиках. Протягом трьох годин хлопці демонстрували свої футбольні здібності на Арені Львів. На кожній локації хлопці набирали бали, які виявили в результаті переможців.

Також на змаганнях були присутні тренери-селекціонери Академії донецького клубу, які уважно стежили за виступами учасників, а найталановитіших запрошували на перегляд.

"Побачили сьогодні багато хороших, талановитих дітей. Скажу, що кваліфікація молодих футболістів навіть тут, у відборі, висока. Головним чином дивилися на те, як вони мислять на полі, які рішення приймають. Звичайно, оцінили техніку, швидкість, рух. Дванадцять гравців взяли на замітку і будемо запрошувати їх на перегляд в Академію", – розповів тренер-селекціонер Академії Шахтаря Іван Коцюба.

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