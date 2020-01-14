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Шахтар запропонував за Моро кругленьку суму – Динамо Загреб поки крутить носом

14 січня 17:47 6496 Читать на русском
Шахтар запропонував за Моро кругленьку суму – Динамо Загреб поки крутить носом
Нікола Моро / Фото з відкритих джерел

Чемпіон України відновив інтерес до півзахисника хорватської команди.

Донецький Шахтар знову включився у боротьбу за 21-річного півзахисника загребського Динамо Ніколу Моро, повідомляє видання Sportsport.ba.

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"Помаранчево-чорні" зробили чемпіону Хорватії пропозицію у розмірі 12 млн євро, однак отримали відмову. Загребці планують виторгувати за свого хавбека не менше 15 млн євро і сподіваються, що "гірники" пристануть на ці умови.

До слова, Моро міг поповнити стан чемпіона України ще рік тому, однак травма коліна змусила Шахтар відмовитись від ідеї трансферу. Портал Transfermarkt оцінює гравця у 6,5 млн євро.

У поточному сезоні Моро провів за Динамо 26 матчів у всіх турнірах, в яких відзначився двома голами.

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