Шахтар запропонував вболівальникам підтримати гравців у роздягальні перед матчем Ліги чемпіонів

Донецький клуб впровадив ноу-хау для українського футболу перед поєдинком проти Динамо Загреб.

Шахтар намагається усіма способами мотивувати гравців перед важливим поєдинком групового етапу Ліги чемпіонів проти загребського Динамо.

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Будь-який фанат може зробити скріншот зі сторіс Шахтаря в Instagram та дописати туди слова підтримки гравцям, позначивши сторінку клубу.

Усі побажання будуть розміщені на стенді у роздягальні "гірників" перед зазначеним матчем.

Домашній поєдинок проти Динамо Загреб донецький клуб проведе 22 жовтня, початок о 19:55.

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