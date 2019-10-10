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Шахтар запропонував вболівальникам підтримати гравців у роздягальні перед матчем Ліги чемпіонів

14:26 333 Читать на русском
Шахтар запропонував вболівальникам підтримати гравців у роздягальні перед матчем Ліги чемпіонів
Тайсон / Фото ФК Шахтар

Донецький клуб впровадив ноу-хау для українського футболу перед поєдинком проти Динамо Загреб.

 

Шахтар намагається усіма способами мотивувати гравців перед важливим поєдинком групового етапу Ліги чемпіонів проти загребського Динамо.

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Будь-який фанат може зробити скріншот зі сторіс Шахтаря в Instagram та дописати туди слова підтримки гравцям, позначивши сторінку клубу.

Усі побажання будуть розміщені на стенді у роздягальні "гірників" перед зазначеним матчем.

Домашній поєдинок проти Динамо Загреб донецький клуб проведе 22 жовтня, початок о 19:55.

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Теги
Шахтар Шахтар Ліга чемпіонів футбольні фанати Шахтар - Динамо Загреб
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