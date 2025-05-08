На нещодавньому засіданні Ради УПЛ в Будинку футболу обговорювалася пропозиція щодо можливого скорочення складу елітного дивізіону до 12 команд, повідомляє ТаТоТаке.

Дискваліфікація Суркіса та штрафи для Динамо і Шахтаря – КДК УАФ виніс вердикти клубам після шаленого Класичного

Ідею представив генеральний секретар Шахтаря Олександр Черкасов. Згідно з його пропозицією, формат передбачав би два повноцінних кола з подальшим розподілом команд на дві групи по шість команд, з якими кожна команда зіграла б ще два кола. В результаті кожен клуб мав би провести 32 матчі, як це відбувалося в УПЛ з 2016 до 2020 року.

Проте на засіданні тільки один клуб висловив підтримку цієї ініціативи – Полісся. Інші 14 учасників ліги підтримали збереження поточного формату з 16 командами.

"Сабо з Гордоном привели на базу Динамо якусь бабу": Бебех – про книгу Лужного, хейт через Сирського і підйом на Еверест