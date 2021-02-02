Шахтар сподівається втримати Тайсона і Андрія Пятова, які влітку можуть стати вільними агентами.

Генеральний директор донецького клубу Сергій Палкін підтвердив переговори з двома ветеранами.

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"З Пятовим ми ведемо переговори. Зробили йому пропозицію і сьогодні чекаємо відповіді. Щодо Тайсона також відкриті до переговорів. Головне, щоб у футболіста було бажання залишатися в Шахтарі", – заявив Палкін у коментарі Shakhtar News.

Додамо, що Пятов провів 6 матчів у поточному сезоні, пропустив 11 голів. В активі Тайсона 15 матчів, 2 голи та один асист.

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