Шахтар запропонував нові контракти Тайсону і Пятову
11:37 - Читать на русском
Шахтар сподівається втримати Тайсона і Андрія Пятова, які влітку можуть стати вільними агентами.
Генеральний директор донецького клубу Сергій Палкін підтвердив переговори з двома ветеранами.
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"З Пятовим ми ведемо переговори. Зробили йому пропозицію і сьогодні чекаємо відповіді. Щодо Тайсона також відкриті до переговорів. Головне, щоб у футболіста було бажання залишатися в Шахтарі", – заявив Палкін у коментарі Shakhtar News.
Додамо, що Пятов провів 6 матчів у поточному сезоні, пропустив 11 голів. В активі Тайсона 15 матчів, 2 голи та один асист.
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