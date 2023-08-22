Црвена Звезда має бути дуже задоволеною угодою з Шахтарем щодо захисника Іраклі Азарова.

"Гірники" заплатили сербському клубу 3 мільйони євро, стверджує авторитетний портал Transfermarkt.

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Це ж джерело повідомляє, що рік тому Црвена Звезда віддала Динамо Батумі у 10 разів менше – 300 тисяч євро. Нинішня ринкова ціна 21-річного Азарова складає 1,5 млн євро. За сербський гранд він провів 26 матчів та відзначився 3 асистами.

Якщо вірити Transfermarkt, витрати Шахтаря цього літа вже перевищили 12 млн євро, а серед продажів – лише Анатолій Трубін за 10 мільйонів.

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