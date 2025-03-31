Шахтар дещо курйозно витратив гроші, щоб швидше повернути у своє розташування нападника Антона Глущенка.

Минулого літа "гірники" виплатили Ворсклі 50 тисяч доларів, щоб достроково перервати оренду свого вихованця, стверджує журналіст Ігор Бурбас.

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Полтавці у березні 2024-го "позичили" Глущенка на рік. Молодий вінгер не показав нічого захмарного у футболці Ворскли – 9 матчів, один гол. Втім, Шахтар не пошкодував грошей задля його раннього повернення.

Цього сезону в складі "гірників" Глущенко отримує зовсім крихти (13 хвилин у офіційних матчах), але нещодавно відзначився дебютним голом за першу команду, вразивши ворота Оболоні.

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