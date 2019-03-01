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Шахтар заплатив Чорноморцю 200 тисяч доларів за перемогу над Динамо у 2017 році, – ТаТоТаке

20:55 790 Читать на русском
Шахтар заплатив Чорноморцю 200 тисяч доларів за перемогу над Динамо у 2017 році, – ТаТоТаке
ФК Шахтар

Шахтар фінансово простимулював Чорноморець у 2017 році.

Донецький клуб заплатив гроші одеському Чорноморцю за перемогу над Динамо у жовтні 2017 року (2:1), повідомляє ведучий ТаТоТаке Михайло Співаковський.

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Тоді Шахтар заплатив одеському клубу 200 тисяч доларів. Щоправда, гроші до гравців команди не дійшли, їх отримало керівництво клубу.

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За місяць до перемоги над Динамо Чорноморець відібрав очки і у Шахтаря (0:0), але тоді київський клуб не стимулював одеситів.

Теги
Динамо Динамо Шахтар Шахтар Чорноморець Чорноморець
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