Керівництво Шахтаря не пошкодувало ресурсів, щоб переманити Маріно Пушіча в Україну.

Асистент наставника Фейєнорда Арне Слота повинен замінити Патріка ван Леувена в донецькому клубі. Даріо Срна переконаний, що 52-річний іноземець, майже не маючи самостійного тренерського досвіду, зможе покращити результати Шахтаря.

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За інформацією ЗМІ, Маріно Пушіч стане головним тренером "гірників" уже сьогодні. Переговори пройшли безпроблемно. Фейєнорд погодився відпустити одну з ключових осіб тренерського штабу, оскільки отримає від Шахтаря фінансову компенсацію, стверджує AD. Суму відступних нідерландське видання не називає.

Нагадаємо, донеччани залишилися без головного тренера 16 жовтня. Патріка ван Леувена відправили у відставку лише після 12 проведених матчів. Наразі командою керує Даріо Срна. який вже встиг здобути перемогу над ЛНЗ (3:0). Також хорват буде головним під час матчу Ліги чемпіонів проти Барселони, який відбудеться 25 жовтня.

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