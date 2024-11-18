Чинний чемпіон України вирішив заповнити паузу на матчі збірних – в суперниках середняк Першої ліги.

Прес-служба Шахтаря повідомила, що "гірники" домовились з тернопільською Нивою щодо контрольного матчу.

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Гра відбудеться вже завтра, 19 листопада, початок о 14:00. Гру можна буде переглянути наживо на клубному YouTube.

До слова, тернопільська Нива посідає п'яте місце в групі А Першої ліги. Шахтар же на третьому місці в УПЛ, відставання від першого Динамо – 6 балів.

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