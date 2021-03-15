"Гірники" вже влітку цього року хочуть покращити стан поля на НСК Олімпійський, повідомляє ТаТоТаке. Для цього у Шахтарі запланували прошити газон синтетичною ниткою.

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Така модернізація дозволяє траві переносити більші навантаження. Цікаво, що донеччани вже мали досвід ідентичних покращень – це робили на Донбас Арені та ОСК Металіст.

До слова, раніше ЗМІ повідомляли, що на НСК Олімпійський має з'явитись ще роздягальня у кольорах "гірників" та офіс клубу. Наразі стадіон є домашнім для обох грандів – Динамо та Шахтаря.

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