Шахтар запланував модернізацію НСК Олімпійський на прикладі Донбас Арени
Донецький клуб має грандіозні плани щодо покращення якості газону на головній арені України.
"Гірники" вже влітку цього року хочуть покращити стан поля на НСК Олімпійський, повідомляє ТаТоТаке. Для цього у Шахтарі запланували прошити газон синтетичною ниткою.
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Така модернізація дозволяє траві переносити більші навантаження. Цікаво, що донеччани вже мали досвід ідентичних покращень – це робили на Донбас Арені та ОСК Металіст.
До слова, раніше ЗМІ повідомляли, що на НСК Олімпійський має з'явитись ще роздягальня у кольорах "гірників" та офіс клубу. Наразі стадіон є домашнім для обох грандів – Динамо та Шахтаря.
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