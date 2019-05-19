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Шахтар забезпечив собі участь у груповому турнірі Ліги чемпіонів 2019/20

19 травня 19:03 303 Читать на русском
Шахтар забезпечив собі участь у груповому турнірі Ліги чемпіонів 2019/20
Гравці Шахтаря / фото: ФК Шахтар

Донецький Шахтар мінімально обіграв Зорю і вже у 12-й раз у своїй історії виграв чемпіонат України.

 
Жуніор Мораєс 11’
11’ Жуніор Мораєс

Єдиний гол Мораєса у матчі 29-го туру УПЛ проти Зорі дозволив Шахтарю достроково оформити чемпіонство.

Зоря – Шахтар – відео голів

Перемога у чемпіонаті України 2018/19 дозволила "гірникам" кваліфікуватись у груповий турнір Ліги чемпіонів на наступний сезон.

Додамо, що "гірники" також виграли Кубок України, що дозволило Шахтарю стати найтитулованішим клубом України (34 трофеї).

Шахтар обіграв Зорю та став чемпіоном України

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Шахтар Шахтар Ліга чемпіонів Зоря - Шахтар
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