Шахтар забезпечив собі участь у груповому турнірі Ліги чемпіонів 2019/20

Донецький Шахтар мінімально обіграв Зорю і вже у 12-й раз у своїй історії виграв чемпіонат України.

Єдиний гол Мораєса у матчі 29-го туру УПЛ проти Зорі дозволив Шахтарю достроково оформити чемпіонство.

Зоря – Шахтар – відео голів

Перемога у чемпіонаті України 2018/19 дозволила "гірникам" кваліфікуватись у груповий турнір Ліги чемпіонів на наступний сезон.

Додамо, що "гірники" також виграли Кубок України, що дозволило Шахтарю стати найтитулованішим клубом України (34 трофеї).

Шахтар обіграв Зорю та став чемпіоном України