Шахтар близький до нового підписання – до команди приєднається нападник Сантоса Лука Мейреллес, повідомляє Globo.

За інформацією джерела, бразильський клуб дозволив 18-річному форварду вирушити в Україну для завершення перемовин із "гірниками". Гравець уже найближчим часом має пройти медичне обстеження, після чого трансфер офіційно оголосять.

Донецький клуб заплатить за талант 12 мільйонів євро. Мейреллес є вихованцем Сантоса, у якому провів усю свою кар’єру. Нещодавно форвард отримав виклик до молодіжної збірної Бразилії U-20, що готується до чемпіонату світу. Минулого сезону Лука відіграв 343 хвилини за основну команду, оформив одну гольову передачу, а на рівні U-20 відзначився 13 голами у 13 матчах.

