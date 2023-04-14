Молодий опорний півзахисник Деніл Кастільйо найближчим часом пройде медогляд перед трансфером до Шахтаря. Як повідомляє прес-служба еквадорського клубу, всі процедури відбудуться у Молдові.

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Зазначається, що ЛДУ Кіто та "гірники" продовжують вести перемовини щодо трансферу гравця. Зі свого боку керівництво еквадорської команди робить усе, щоб угоду уклали.

Нагадаємо, 19-річний Кастільйо наразі виступає за молодіжну команду ЛДУ Кіто, а зі збірною Еквадору U-20 нещодавно фінішував на четвертому місці на чемпіонаті Південної Америки серед молодіжних команд. Зауважимо, що опорний півзахисник не провів ще жодного матчу на дорослому рівні.

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