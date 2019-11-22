Шахтар з кимось грає – канали "Футбол 1/2" тиждень шукатимуть якусь "дич" про суперника донеччан, – Вернидуб

Новоспечений тренер солігорського Шахтаря Юрій Вернидуб пригадав свої непрості стосунки з телеканалами "Футбол 1/2".

"Ха. Ну, було один раз, коли зачепили не мене, а команду. У нас є канали "Футбол 1/2". Всі знають, що вони, скажімо так, симпатизують донецькому Шахтарю. І як тільки він з кимось грає, весь тиждень про команду-суперницю будуть методично вишукувати якусь "дич". А потім говорити: так ми ж за український футбол. Хлопці, якщо ви за український футбол, давайте всюди і про все в рівних пропорціях.

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Загалом накопичилося: на мене і вони, і Фонсека бруд виливають, а я мовчу? От не витримав і просто навів приклад: у Гітлера рупором був Геббельс, а ваші канали – рупор Шахтаря? І почалося. Чим тільки вони потім мені не погрожували, а мене в підсумку навіть не оштрафували завдяки грамотному юристові.

Я й справді їх не ображав і ні з ким не порівнював – просто навів приклад. А штраф отримав одного разу, і той – не з власної вини, а за компанію з Фонсекою. Він не подав мені руки, в чому, виявляється, і я був винен. До речі, потім в кінці чемпіонату, коли грали в Запоріжжі, він вибачився. Мовляв, давай закопаємо сокиру війни. Відповідаю: без проблем, тим більше я її взагалі не починав", – сказав Вернидуб в інтерв'ю Pressball.by.

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Нагадаємо, 53-річний фахівець упродовж восьми сезонів працював з луганською Зорею, а два тижні тому очолив солігорський Шахтар.