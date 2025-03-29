У поєдинку 22-го туру Оболонь на своєму полі поступилась Шахтарю (0:2). Читайте звіт про гру на "Футбол 24".

УПЛ, 22-й тур

Оболонь – Шахтар – 0:2

Голи: Егіналдо, 22, Глущенко, 89

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Вже на 3-й хвилині Оболонь мала шанс вийти вперед, але після навісу у штрафний Бондар "перекусив" Устименка і Педро Енріке виніс м'яч подалі. Шахтар ледь не забив у відповідь: Кевін розкішною передачею на лівому фланзі знайшов Судакова і Георгій стріляв з гострого кута – сфера влучила у поперечину.

Команди продовжили шукати варіанти біля воріт один одного, не відсиджуючись у захисті. На 22-й хвилині чергова атака "гірників" завершилась голом: Аліссон стягнув на себе суперників на лівому фланзі, віддав передачу на Бондаренка і той навісом знайшов у штрафному голову Егіналдо – бразилець забив свій четвертий гол в сезоні.

Оболонь кинулась відігруватись і ледь не зрівняла – Бичек головою замикав передачу на дальню стійку, але пробив повз. За мить Устименко зреагував на подачу, однак не влучив у ворота. У відповідь Кевін подавав до воріт Оболоні, де Судаков і Егіналдо не дали один одному пробити. Вже у доданий час Груша бив низом – прямо в руки голкіперу Шахтаря.

По перерві команди обмінялись вбивчими моментами: спочатку Аліссон дальнім ударом стрільнув повз стійку, а згодом Устименко замкнув хороший пас від Бичека і сильним ударом не влучив у площину.

На 65-й хвилині Марлон зі своєї частини поля віддав розкішну передачу на Кевіна, той обіграв Марченка, який вийшов далеко з воріт, і мчав закочувати у порожні ворота – кіпер "пивоварів" в останній момент встиг у стрибку зачепити сферу в ногах бразильця і перевести на кутовий. У відповідь Оболонь втікла у стрімку контратаку – Груша прокинув на Бичека і той з гострого кута пробив повз ворота.

На екваторі другої сорокап'ятихвилинки кіпер Оболоні зреагував на удар Педро Енріке, а постріл Таранухи прийшовся у спину Марлону. На 83-й хвилині кияни втратили чи не найкращу можливість відігратись – Приймак головою накидав в центр штрафного під удар Таранусі, але на лінії воріт опинився захисник "гірників" і м'яч вийшов на кутовий.

На останній хвилині матчу Кевін видряпав м'яч на лівому фланзі й зумів прострілити на лінію штрафного – перший удар Глущенка заблокували, але Антон зумів буквально занести сферу у ворота, забивши свій дебютний гол в еліті. Оболонь одразу ж могла скорочувати, але на заваді стала поперечина.

Перемога дозволила Шахтарю набрати 44 очки й скоротити відставання від Динамо, яке лідирує в турнірній таблиці УПЛ, до семи пунктів. Олександрія випереджає "гірників" на 6 балів. Оболонь з 18-ма очками залишається чотирнадцятою.

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