Шахтар – Юрдінген: онлайн-трансляція матчу проти команди чемпіона світу

Шахтар проекзаменує Юрдінген у першому матчі своїх других зборів, що проходять в Австрії. Суперником команди Каштру є команда 3-го німецького дивізіону, в якій виступає чемпіон світу-2014. Посилання на онлайн-трансляцію матчу в цій новині на "Футбол 24".

Гра стартує о 13:00 за київським часом. Онлайн-трансляція матчу Шахтар – Юрдінген відбудеться на офіційному сайті донецького клубу. У суперниках "гірників" команда, яка виступає у 3-й Бундеслізі через недавнє банкрутство. Цікаво, що на її правому фланзі в основі вийшов Кевін Гроскройц – колишній захисник Борусії Дортмунд, який виграв зі збірною Німеччини ЧС-2014. Юрдінген здобував Кубок ФРН-1985, після чого дійшов до півфіналу єврокубкового турніру – Кубка володарів кубків. Того самого, у фіналі якого київське Динамо розгромило Атлетіко (кривдника німців).

Шахтар прибув на другий збір, де зіграє 5 матчів – у списку гравців Бланко Лещук, Сікан та інші

Нагадаємо, на перших зборах команда Луїша Каштру виграла обидва матчі проти болгарських команд. Спочатку розгромили учасника кваліфікації ЛЧ-2019/20 Лудогорець (3:0), а згодом мінімально обіграли софійський ЦСКА (1:0). Причому в обох матчах голом відзначився 18-річний чемпіон світу U-20 Данило Сікан.

Наш склад на перший матч дня #ШахтарЮрдінген. Початок о 13:00.



Дивіться відеотрансляцію: https://t.co/VQxurpRNsW. pic.twitter.com/zKR1bSvqZe — ФК «Шахтар» Донецьк (@FCShakhtar_ua) 5 липня 2019 р. Склад Шахтаря: Олексій Шевченко – Бутко, Кривцов, Бондар, Сіпріано – Танковський, Маркос Антоніо, Коваленко – Тете, Сікан, Фернандо Педро Запасні: Пузанков, Болбат, Піхальонок, Бланко Лещук

Слабкі місця Динамо, Шахтаря та ще 10 клубів УПЛ, які потрібно терміново підсилювати