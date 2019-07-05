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Шахтар – Юрдінген: онлайн-трансляція матчу проти команди чемпіона світу

12:50 707 Читать на русском
Шахтар – Юрдінген: онлайн-трансляція матчу проти команди чемпіона світу
Шахтар – Юрдінген 5 липня 2019: онлайн-трансляція матчу

Шахтар проекзаменує Юрдінген у першому матчі своїх других зборів, що проходять в Австрії. Суперником команди Каштру є команда 3-го німецького дивізіону, в якій виступає чемпіон світу-2014. Посилання на онлайн-трансляцію матчу в цій новині на "Футбол 24".

Товариські матчі
Шахтар
1
1 : 1
1
Юрдінген
13:00 05:07:2019
завершено
 

Гра стартує о 13:00 за київським часом. Онлайн-трансляція матчу Шахтар – Юрдінген відбудеться на офіційному сайті донецького клубу. У суперниках "гірників" команда, яка виступає у 3-й Бундеслізі через недавнє банкрутство. Цікаво, що на її правому фланзі в основі вийшов Кевін Гроскройц – колишній захисник Борусії Дортмунд, який виграв зі збірною Німеччини ЧС-2014. Юрдінген здобував Кубок ФРН-1985, після чого дійшов до півфіналу єврокубкового турніру – Кубка володарів кубків. Того самого, у фіналі якого київське Динамо розгромило Атлетіко (кривдника німців).

Шахтар прибув на другий збір, де зіграє 5 матчів – у списку гравців Бланко Лещук, Сікан та інші

Нагадаємо, на перших зборах команда Луїша Каштру виграла обидва матчі проти болгарських команд. Спочатку розгромили учасника кваліфікації ЛЧ-2019/20 Лудогорець (3:0), а згодом мінімально обіграли софійський ЦСКА (1:0). Причому в обох матчах голом відзначився 18-річний чемпіон світу U-20 Данило Сікан.

Склад Шахтаря: Олексій Шевченко – Бутко, Кривцов, Бондар, Сіпріано – Танковський, Маркос Антоніо, Коваленко – Тете, Сікан, Фернандо Педро

Запасні: Пузанков, Болбат, Піхальонок, Бланко Лещук

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