Матчі 3-го туру чемпіонату України будуть проводитись протягом 4 днів: з 15-го по 18 серпня включно, повідомляє УПЛ на своєму офіційному сайті.

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Шахтар у черговому турі зіграє проти Верес на виїзді. Полісся, яке стартувало з упевненої перемоги над Карпатами, прийматиме ЛНЗ. А ось "зелені" поїдуть в Ковалівку до Колоса. Олександрія прийматиме Металіст 1925.

А ось доля матчу Епіцентр – Динамо будуть визначені після виступу киян у 3-му кваліфікаційному раунді Ліги Чемпіонів.

3-й тур

15 серпня (п'ятниця)

Рух – Оболонь – 18:00

16 серпня (субота)

Олександрія – Металіст 1925 – 13:00

Колос – Карпати – 15:30

17 серпня (неділя)

Кудрівка – Полтава – 13:00

Верес – Шахтар – 15:30

Полісся – ЛНЗ – 18:00

18 серпня (понеділок)

Зоря – Кривбас – 18:00