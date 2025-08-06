Шахтар їде до Руха, Динамо не почуло вердикт щодо гри з Епіцентром – УПЛ затвердила дати й час початку матчів 3-го туру
Українська Прем'єр-ліга ухвалила важливі рішення щодо проведення чергового туру.
Матчі 3-го туру чемпіонату України будуть проводитись протягом 4 днів: з 15-го по 18 серпня включно, повідомляє УПЛ на своєму офіційному сайті.
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Шахтар у черговому турі зіграє проти Верес на виїзді. Полісся, яке стартувало з упевненої перемоги над Карпатами, прийматиме ЛНЗ. А ось "зелені" поїдуть в Ковалівку до Колоса. Олександрія прийматиме Металіст 1925.
А ось доля матчу Епіцентр – Динамо будуть визначені після виступу киян у 3-му кваліфікаційному раунді Ліги Чемпіонів.
3-й тур
15 серпня (п'ятниця)
Рух – Оболонь – 18:00
16 серпня (субота)
Олександрія – Металіст 1925 – 13:00
Колос – Карпати – 15:30
17 серпня (неділя)
Кудрівка – Полтава – 13:00
Верес – Шахтар – 15:30
Полісся – ЛНЗ – 18:00
18 серпня (понеділок)
Зоря – Кривбас – 18:00