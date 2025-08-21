Шахтар вжив низку юридичних заходів щодо колишнього півзахисника Олександра Роспутька, який несподівано став гравцем російського клубу з другого дивізіону країни-агресора, повідомляє Tribuna.

Футболіст-зрадник з Шахтаря знайшовся в Росії – раніше він грав за збірну України

Після зникнення Роспутька у жовтні 2023 року – одразу після виїзного матчу Шахтаря U-19 проти Антверпена, "гірники розірвали з ним контракт".

Крім того, Шахтар подав позов до Палати з вирішення спорів УАФ з вимогою сплати компенсації за дострокове розірвання угоди, частково задоволену Палатою.

Також клуб звернувся до Комітету з етики та чесної гри УАФ через можливе порушення Кодексу етики футболістом, зокрема через ймовірне отримання ним російського громадянства. Серед санкцій, які можуть бути застосовані, – дискваліфікація.

Серветт призначив жертву Фонсеки і має гравця-симпатика Росії, який був у Зорі – останній шанс Шахтаря на єврокубки