Головний тренер Шахтаря Ігор Йовічевіч після нічиєї з Динамо (1:1) в матчі 22-го туру УПЛ пригадав, якими були прогнози на сезон до його початку.

"Сьогодні було справді Класичне. Градус напруги у грі був дуже високий. Ми швидко відкрили рахунок – це нас окрилило, дозволило домінувати, контролювати гру. Час покаже, втратили ми сьогодні два очки чи здобули одне. А, все ж таки, сьогодні ми створили достатньо передумов, щоб узяти три очки в цій напруженій грі.

Обмін шедеврами у відеоогляді матчу Динамо – Шахтар – 1:1

Але я засмучений. Прикро. Ведеш у рахунку весь матч, у суперника за всю гру два удари по воротах, а майстерність Андрієвського під час виконання штрафного визначає результат зустрічі. Я не пам’ятаю інших гольових моментів біля наших воріт. Утім, у будь-якому разі, треба з повагою ставитися до суперника, тим паче, ми сьогодні грали з київським Динамо.

У нас досить непростий графік матчів, що залишилися. Буде складно. Б’ємося, продовжуємо битися. Ми вже зробили те, чого ніхто не очікував від нас на початку сезону, коли всі називали Динамо головним фаворитом цього чемпіонату.

Будемо продовжувати битися за чемпіонство. Думаю, це найцікавіший чемпіонат України – не пам’ятаю, щоб була така напруга, щоб за вісім турів до завершення турніру не було зрозуміло, хто стане чемпіоном, хто посяде інші призові місця. Ми зараз контролюємо перше місце і маємо на два зіграні матчі більше, ніж СК Дніпро-1. А сьогоднішню гру ми розберемо. Поки ж не найкращі, звичайно, емоції – у нас було все в цій грі для того, щоб забити більше голів", – цитує Йовічевіча Dynamo.kiev.ua.

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