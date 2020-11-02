Півзахисник Шахтаря Маркос Антоніо розповів, що очікує від бою з Борусією М, та оцінив становище "гірників" у групі В.

"У нас дуже сильна група. Всі могли переконатися в цьому в перших двох матчах. Ми дуже багато працюємо, ми досягли чудового результату з Реалом, коли насправді багато хто не вірив у Шахтар. Зараз у нас нічия з Інтером – це непоганий результат. Ми продовжуємо працювати і хочемо залишатися лідерами.

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Всі ми знаємо велич Реала та Інтера. Нас вважали аутсайдерами, коли ми зустрічались з Реалом. В Шахтар майже ніхто не вірив, але, проявивши скромність і наполегливу працю, ми провели чудову гру і виграли.

Як перемогти Реал? Немає секрету, ми перемагаємо на основі роботи. Ми вийшли на поле бою, знаючи, що нам потрібно бути уважними. Так воно і було. У нас була хороша тактична гра.

Я пропрацював у Шахтарі два роки, у мене була можливість зіграти чудові ігри... Перемога над Реалом наділяє величезною впевненістю і показує, що Шахтар теж великий, і у нього є все для зростання. Все більше і більше. Ми великий клуб, ми це доводили роками.

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Чи вважає тепер Шахтар себе фаворитом квартету? Ні-ні... Це дуже сильна група, що складається з трьох великих команд, тому нам потрібно багато працювати і мати впевненість. Ми завжди будемо поважати опонентів.

Шахтар має обіграти Борусію М? Ні, я так не вважаю. У них чудова команда. Очевидно, ми вийдемо на поле задля перемоги, це всім зрозуміло. Ми завжди думаємо про перемогу", – цитує Маркуса Антоніо Goal.com.

Зауважимо, після двох турів Шахтар очолює групу В. Підопічні Каштру обіграли Реал (3:2) та зіграли внічию з Інтером (0:0). Вже 3 листопада "гірники" зустрінуться з Борусією М, початок о 19:55.

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