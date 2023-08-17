Шахтар втратив зірку та вихованця, Кривцов посприяв успіху Мессі та Ко, повернення Зінченка
12:36 - Читать на русском
"Футбол 24" підготував дайджест найважливіших новин останніх кількох днів.
Тете став гравцем Галатасарая, що розлютило Шахтар, якому належать права на бразильця. "Гірники" вимагають навіть дискваліфікувати вінгера за свавільний перехід. А тим часом вихованець Шахтаря Данило Кревсун запалює у складі Борусії Д U-19 – "гірники" втратили гравця безкоштовно.
Українці за кордоном мають чималі успіхи. Так, Кочергін допоміг польському Ракуву пройти в наступний раунд кваліфікації Ліги чемпіонів. Щоправда, Владислав не забивав у другому поєдинку. Таловєров уже став гравцем ЛАСКа, а Кривцов відзначився класним асистом у матчі Кубка ліг. Про це, а також про амбітні плани Луніна, дивіться на YouTube-каналі "Футбол 24".
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