Тете став гравцем Галатасарая, що розлютило Шахтар, якому належать права на бразильця. "Гірники" вимагають навіть дискваліфікувати вінгера за свавільний перехід. А тим часом вихованець Шахтаря Данило Кревсун запалює у складі Борусії Д U-19 – "гірники" втратили гравця безкоштовно.

Українці за кордоном мають чималі успіхи. Так, Кочергін допоміг польському Ракуву пройти в наступний раунд кваліфікації Ліги чемпіонів. Щоправда, Владислав не забивав у другому поєдинку. Таловєров уже став гравцем ЛАСКа, а Кривцов відзначився класним асистом у матчі Кубка ліг. Про це, а також про амбітні плани Луніна, дивіться на YouTube-каналі "Футбол 24".